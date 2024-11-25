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25 ноября, 08:07

В США раскрыли «аморальную и бессердечную» причину своего интереса к Украине

Подполковник США Дэвис: Ресурсы Украины – аморальный повод поддержки конфликта

США скатились до аморальных политических решений, продолжая поддерживать Украину только в надежде заполучить её природные ресурсы. Об этом написал в соцсети X отставной американский подполковник Дэниел Дэвис, жёстко прокомментировав признание сенатора Линдси Грэма* о том, что Белому дому интересны только редкие минералы на украинской территории, а вопрос выживания населения на повестке не стоит вообще.

«Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну», — возмутился Дэвис.

Он также отметил, что американские власти ведут себя очень наивно, полагая, что Россия будет спокойно смотреть, как Вашингтон грабит украинские земли и захватывает власть в этой небольшой стране.

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Ранее газета Financial Times написала, что вновь избранный на пост президента США Дональд Трамп выразил интерес к «плану победы» Владимира Зеленского исключительно в отношении двух пунктов, один из них касается доступа Штатов к украинским ресурсам.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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Татьяна Миссуми
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