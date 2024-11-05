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5 ноября, 07:16

Огромные кладбища травят воду на Украине, заявили на Западе

Журналист Боуз: Огромные кладбища Украины отравляют водные ресурсы

Появление множества новых и расширение старых кладбищ на Украине отравляют водные ресурсы на территории всей страны. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоёмы в 16 регионах», — утверждает он.

По заверениям журналиста, кладбища на территории Украины увеличились в 12 раз, что приводит к утечке элементов трупного разложения в грунтовые воды.

Глава крупнейшего в РФ военного кладбища брал взятку от производителя памятников
Глава крупнейшего в РФ военного кладбища брал взятку от производителя памятников

Недавно под подконтрольном ВСУ Краматорском было обнаружено новое кладбище, появившееся за год. Недалеко от него фотограф обнаружил участок с безымянными могилами. Они были помечены трёхзначными числами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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