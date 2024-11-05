Появление множества новых и расширение старых кладбищ на Украине отравляют водные ресурсы на территории всей страны. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоёмы в 16 регионах», — утверждает он.

По заверениям журналиста, кладбища на территории Украины увеличились в 12 раз, что приводит к утечке элементов трупного разложения в грунтовые воды.