Глава крупнейшего в РФ военного кладбища брал взятку от производителя памятников

Глава крупнейшего в России военного кладбища (ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». — Прим. Life.ru) Вячеслав Филиппов обвиняется в получении взятки от руководителя компании ООО «ПСС» Олега Суворова. По информации ТАСС, предприятие специализируется на установке памятников и других металлоконструкций.

«Уголовное дело возбуждено в ГСУ СК России в отношении руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России по факту получения взятки в особо крупном размере и в отношении бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «Азимут КС» Суворова О. В. по факту дачи взятки в особо крупном размере», — следует из материалов дела, которые есть в распоряжении агентства.

По информации ТАСС, указанные компании занимаются изготовлением металлических конструкций, изделий и их частей, в том числе и памятников.

Напомним, Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» расположен в подмосковных Мытищах. Объект находится в ведении российского оборонного ведомства и является крупнейшим военным кладбищем и мемориалом.