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12 сентября, 19:06

Глава крупнейшего в России военного кладбища задержан по делу о взятке

Главу мемориала "Пантеон защитников Отечества" МО Филиппова арестовали за взятку

Руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов. Обложка © Официальный сайт Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества»

Руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов. Обложка © Официальный сайт Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества»

Руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов задержан по делу о взятке. Решение принял Басманный суд российской столицы.

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». Обложка © wikipedia / Минобороны РФ

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». Обложка © wikipedia / Минобороны РФ

«Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу на 01 месяц 28 суток, то есть до 10 ноября 2024 года», — приводит ТАСС выдержку из решения суда.

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» расположен в подмосковных Мытищах. Объект находится в ведении российского оборонного ведомства и является крупнейшим военным кладбищем и мемориалом.

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Сегодня также был задержан гендиректор компании «Ленхимбыт» Денис Михайлов. Его подозревают в хищении денежных средств на сумму не менее 20 миллионов рублей. По данным следствия, он умышленно завысил цены на материалы и сырье, тем самым «отмыв» крупную сумму деньги по госконтракту.

Оксана Попова
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