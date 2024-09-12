Глава крупнейшего в России военного кладбища задержан по делу о взятке

«Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу на 01 месяц 28 суток, то есть до 10 ноября 2024 года», — приводит ТАСС выдержку из решения суда.

Сегодня также был задержан гендиректор компании «Ленхимбыт» Денис Михайлов. Его подозревают в хищении денежных средств на сумму не менее 20 миллионов рублей. По данным следствия, он умышленно завысил цены на материалы и сырье, тем самым «отмыв» крупную сумму деньги по госконтракту.