Замглавы крымской Росгвардии арестовали за недостроенные казармы

Заместителя руководителя Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали за превышение должностных обязанностей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Виталий Салманов. Обложка © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Парламентарий уточнил, что Салманова разоблачили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и собственной безопасности Росгвардии. По его словам, в 2022 году крымское ведомство заключило госконтракт на реконструкцию казарм спецназа. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей.

«Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приёмку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 миллиона рублей», – написал депутат в телеграм-канале.