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12 сентября, 11:25
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Замглавы крымской Росгвардии арестовали за недостроенные казармы

Депутат Хинштейн сообщил об аресте замглавы Росгвардии по Крыму Салманова

Заместителя руководителя Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали за превышение должностных обязанностей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Виталий Салманов. Обложка © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Виталий Салманов. Обложка © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Парламентарий уточнил, что Салманова разоблачили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и собственной безопасности Росгвардии. По его словам, в 2022 году крымское ведомство заключило госконтракт на реконструкцию казарм спецназа. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей.

«Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приёмку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 миллиона рублей», – написал депутат в телеграм-канале.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Дарья Нарыкова
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