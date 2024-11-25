Кирби: США изменили инструкции для ВСУ по выбору целей для ракет ATACMS
Администрация Белого дома впервые официально подтвердила разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Это заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.
По словам Кирби, данное решение принято в рамках обеспечения права Украины на самооборону. Он считает, что Киев имеет возможность применять ATACMS «для защиты, если возникнет неотложная необходимость». Кирби уточнил, что удары могут наноситься на территории Курской области и прилегающих районов.
Кирби также отметил, что Вашингтон внёс изменения в существующие инструкции для украинских военных, касающиеся использования ATACMS для ударов по определённым целям. Однако он отказался раскрывать детали этих изменений.
Напомним, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ракет ATACMS. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такая атака является сигналом о намерении Запада продолжать эскалацию конфликта. По информации The Wall Street Journal, военные США уже составили карту РФ, на которой отмечены 200 военных объектов, находящиеся в зоне поражения ATACMS.
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