Кирби: США изменили инструкции для ВСУ по выбору целей для ракет ATACMS

Администрация Белого дома впервые официально подтвердила разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Это заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

По словам Кирби, данное решение принято в рамках обеспечения права Украины на самооборону. Он считает, что Киев имеет возможность применять ATACMS «для защиты, если возникнет неотложная необходимость». Кирби уточнил, что удары могут наноситься на территории Курской области и прилегающих районов.