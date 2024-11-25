«Пошёл ты, Зеленский!»: Джо Роган раскритиковал удары ВСУ ракетами ATACMS по России

Популярный американский подкастер Джо Роган грубо послал Владимира Зеленского во время одного из эфиров, комментируя полученное ВСУ из Вашингтона разрешение бить ракетами ATACMS по территории РФ, незамедлительно последовавшую атаку и российский ответ «Орешником». Высказывание известного комментатора завирусилось в соцсетях.

Джо Роган посылает Зеленского на своём подкасте. Видео © TikTok / yourdailydoseofrandomnes

«Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошёл ты <...>, мужик. Идите [к чёрту], люди, вы вот-вот начнёте третью мировую войну. Они ударили межконтинентальной баллистической ракетой — впервые в истории. Это безумие! Эти ракеты могут нести ядерное оружие. Если это произойдёт, весь мир изменится», — сказал Роган.