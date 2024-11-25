«Пошёл ты, Зеленский!»: Джо Роган раскритиковал удары ВСУ ракетами ATACMS по России
Американский подкастер Джо Роган послал Зеленского за слова о Путине
Популярный американский подкастер Джо Роган грубо послал Владимира Зеленского во время одного из эфиров, комментируя полученное ВСУ из Вашингтона разрешение бить ракетами ATACMS по территории РФ, незамедлительно последовавшую атаку и российский ответ «Орешником». Высказывание известного комментатора завирусилось в соцсетях.
Джо Роган посылает Зеленского на своём подкасте. Видео © TikTok / yourdailydoseofrandomnes
«Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошёл ты <...>, мужик. Идите [к чёрту], люди, вы вот-вот начнёте третью мировую войну. Они ударили межконтинентальной баллистической ракетой — впервые в истории. Это безумие! Эти ракеты могут нести ядерное оружие. Если это произойдёт, весь мир изменится», — сказал Роган.
Причинами эскалации ведущий подкастов назвал корыстные интересы американского ВПК, откаты с пакетов помощи, отправляемых Киеву и недальновидные действия президента США Джо Байдена, который вскоре уйдёт в отставку. Он напомнил, что ATACMS — американские ракеты и удары этим оружием по российской территории напрямую спонсируются Штатами, что делает государство участником прокси-войны. Роган призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров, решить проблемы дипломатией и прекратить кровопролитие.
Напомним, 19 ноября ВС Украины впервые атаковали территорию России американскими ракетами ATACMS. Пять из них удалось сбить, шестая была повреждена и упала, не причинив серьёзного вреда. Украинскую атаку отразили ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь». По информации The Wall Street Journal, военные США уже составили карту РФ, на которой отмечены 200 военных объектов, находящиеся в зоне поражения ATACMS. А в материале медиакомпании Advance ракетный удар назван прямой атакой Штатов на Россию.
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