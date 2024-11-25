Военные эксперты поспорили, хватит ли у Зеленского дури нацелить ATACMS на ядерные объекты

Созданную в США карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS не стоит воспринимать всерьёз. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, перебить большинство намеченных точек им не удастся: у них просто нет для этого технической возможности, да и количество ракет не позволяет — всё таки, стоимость одной ракеты ATACMS в 2022 году составляла около 1,476 млн долларов США.

По мнению Клинцевича, появление такой карты срежиссировал Владимир Зеленский, которому чрезвычайно важно повысить градус эскалации конфликта, пока президентом США остаётся Джо Байден.

«Это у нас исключительно провокационная трасса. Зеленскому очень важно поднять все градусы эскалации, чтобы европейские войска были втянуты в этот конфликт. Для них это единственная возможность», — резюмировал собеседник Life.ru.

Но даже если предположить, что карта объектов досягаемости ATACMS создавалась с пиар-целью, опрошенным Life.ru экспертам с трудом верится, что в фокусе противника окажется Ростовская область. К примеру, военный эксперт Анатолий Кошкин ставит на Курскую область, Белгородскую, Орловскую и Брянскую.

«Естественно, они хотят поразить наши предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они хотят поразить нашу критическую инфраструктуру, в том числе двойного назначения, и бить по гражданской инфраструктуре. И, конечно, они хотят поразить военные объекты, в том числе ядерные», — добавил эксперт.