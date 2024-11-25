СМИ назвали удары ATACMS прямым нападением США на Россию

Удары ракетами ATACMS вглубь территории России — это фактически прямое нападение США. Об этом пишет Advance.

«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале.