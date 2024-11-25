«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 15:59

СМИ назвали удары ATACMS прямым нападением США на Россию

Advance: Удары ракетами ATACMS – это прямое нападение США на Россию

Удары ракетами ATACMS вглубь территории России — это фактически прямое нападение США. Об этом пишет Advance.

«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале.

Там напомнили, что речь идёт о сложных военных технологиях, и у ВСУ нет столь квалифицированных военных кадров, чтобы ими управлять. Поэтому запуск ATACMS и Storm Shadow по России — дело рук американских, британских и французских специалистов, отмечает издание.

Военные эксперты поспорили, хватит ли у Зеленского дури нацелить ATACMS на ядерные объекты
Военные эксперты поспорили, хватит ли у Зеленского дури нацелить ATACMS на ядерные объекты

Напомним, 19 ноября ВСУ выпустили первые ATACMS по России. Пять из них было сбито, а шестая получила повреждения и упала, не нанеся существенного урона. В отражении атаки были задействованы ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Позже The Wall Street Journal написал, что в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar