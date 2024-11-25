СМИ назвали удары ATACMS прямым нападением США на Россию
Advance: Удары ракетами ATACMS – это прямое нападение США на Россию
Удары ракетами ATACMS вглубь территории России — это фактически прямое нападение США. Об этом пишет Advance.
«Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию», — говорится в материале.
Там напомнили, что речь идёт о сложных военных технологиях, и у ВСУ нет столь квалифицированных военных кадров, чтобы ими управлять. Поэтому запуск ATACMS и Storm Shadow по России — дело рук американских, британских и французских специалистов, отмечает издание.
Напомним, 19 ноября ВСУ выпустили первые ATACMS по России. Пять из них было сбито, а шестая получила повреждения и упала, не нанеся существенного урона. В отражении атаки были задействованы ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Позже The Wall Street Journal написал, что в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS.
ТАСС / Алексей Коновалов