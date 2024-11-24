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24 ноября, 11:11

«Они готовы на всё»: В Кремле заявили о беспрецедентной агрессии Запада

Песков: Запад под предводительством США готов на всё, чтобы подавить РФ

Запад под предводительством Штатов демонстрирует готовность пойти на любые меры для подавления России и нанесения ей стратегического поражения. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков об агрессии коллективного Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Она беспрецедентна. Действительно, коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — заявил официальный спикер Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков констатировал, что Штаты недостаточно серьёзно отнеслись к предупреждениям президента РФ Владимира Путина, всё же позволив Киеву бить дальнобойным западным оружием по территории России. Вследствие этого Москве пришлось пойти на жёсткие меры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zodyakuz

Юрий Лысенко
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