Запад под предводительством Штатов демонстрирует готовность пойти на любые меры для подавления России и нанесения ей стратегического поражения. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков об агрессии коллективного Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Она беспрецедентна. Действительно, коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — заявил официальный спикер Кремля.