Меркель заявила, что Запад и Украина должны будут пойти на диалог с РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью британской газете The Times заявила , что для разрешения конфликта на Украине Киеву и его западным партнёрам нужно начать диалог с Россией.

Меркель подчеркнула, что поддерживает усилия Украины и Европейского союза в вопросе сохранения независимости страны, однако полагает, что потребуется переговорный процесс. По её словам, «чисто военного решения» не будет, добавив, что важно своевременно определить момент для начала переговоров.

По мнению политика, хотя ситуация остаётся сложной, она не считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта. Вместе с тем, экс-канцлер обратила внимание на необходимость выстраивания отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом. Важнейшими аспектами, по её словам, будут искренность и последовательность в общении с новым американским лидером, а также способность слушать его аргументы. Меркель согласилась с тем, что Европа должна увеличить расходы на оборону, как это ранее поднимал Трамп.