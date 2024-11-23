«Взяли в заложники»: В Киеве признали, что судьба Украины зависит не от неё

Киевский режим не сможет выстоять под натиском российских баллистических ракет «Орешник», а посему должен пойти на переговоры. С таким заявлением выступил экс-спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский.

«Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнёры. Не ждать, пока дойдём до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнёров», — сказал он.