«Взяли в заложники»: В Киеве признали, что судьба Украины зависит не от неё
Экс-спикер «Нафтогаза» Землянский: Киев должен начать переговоры с Россией
Киевский режим не сможет выстоять под натиском российских баллистических ракет «Орешник», а посему должен пойти на переговоры. С таким заявлением выступил экс-спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский.
«Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнёры. Не ждать, пока дойдём до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнёров», — сказал он.
Он добавил, что после применения «Орешника» появилось ощущение, будто Украина находится в заложниках, пока Россия, Вашингтон и Лондон решают личные вопросы.
Напомним, лидер России Владимир Путин доложил об успешной доставке новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима иностранными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» добираются до цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире не смогут перехватить такие снаряды. На Ближнем Востоке считают, что заявления российского лидера были «чётким посланием» Западу.
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