«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:29

«Взяли в заложники»: В Киеве признали, что судьба Украины зависит не от неё

Экс-спикер «Нафтогаза» Землянский: Киев должен начать переговоры с Россией

Киевский режим не сможет выстоять под натиском российских баллистических ракет «Орешник», а посему должен пойти на переговоры. С таким заявлением выступил экс-спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский.

«Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнёры. Не ждать, пока дойдём до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнёров», — сказал он.

Он добавил, что после применения «Орешника» появилось ощущение, будто Украина находится в заложниках, пока Россия, Вашингтон и Лондон решают личные вопросы.

От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут
От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут

Напомним, лидер России Владимир Путин доложил об успешной доставке новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была направлена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима иностранными ракетами по РФ. Снаряды «Орешник» добираются до цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире не смогут перехватить такие снаряды. На Ближнем Востоке считают, что заявления российского лидера были «чётким посланием» Западу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • «Орешник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar