Песков рассказал о предупреждении Путина, которое проигнорировали США

В США беспечно отнеслись к предупреждениям президента РФ Владимира Путина и разрешили Киеву наносить удары дальнобойными западными ракетами по российской территории, в итоге наша страна была вынуждена пойти на крайние меры. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, здесь вот произошла такая смесь оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, партии войны, и ещё жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне, и отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина», — объяснил он.