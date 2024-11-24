Песков рассказал о предупреждении Путина, которое проигнорировали США
Песков: Разрешая удары вглубь России, США проигнорировали предупреждение Путина
В США беспечно отнеслись к предупреждениям президента РФ Владимира Путина и разрешили Киеву наносить удары дальнобойными западными ракетами по российской территории, в итоге наша страна была вынуждена пойти на крайние меры. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я думаю, здесь вот произошла такая смесь оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, партии войны, и ещё жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне, и отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина», — объяснил он.
Пеков подчеркнул, что именно удивительная недальновидность Вашингтона и привела к тому, что Путин сделал жёсткие заявления и отдал приказ о первом запуске «Орешника».
Напомним, администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Такое же решение принял Лондон в отношении своих Storm Shadow. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сделал заявление об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами. ВС РФ удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё более безрассудные шаги уходящей администрации США вынуждают Россию давать серьёзный ответ. Также он подчеркнул, что о запуске «Орешника» знал очень ограниченный круг лиц в российских структурах.
Life.ru