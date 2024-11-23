Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке «Орешника»
Песков: Разработки новейшего оружия России ведутся без огласки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля указал, что создание такого оружия ведётся без огласки.
Дмитрий Песков — о секретности новейшего оружия России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Я уверен, что мы с вами и сейчас не знаем о новых грядущих разработках», — сказал он.
Напомним, 21 ноября Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Владимир Путин подтвердил использование оружия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Владимира Зеленского из-за ответа России. А канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». К слову, отечественное оружие стало главной темой переговоров Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Тем временем в Ирландии буквально молятся и призывают Запад услышать послание Путина об «Орешнике».
Life.ru