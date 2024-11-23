Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля указал , что создание такого оружия ведётся без огласки.

«Я уверен, что мы с вами и сейчас не знаем о новых грядущих разработках», — сказал он.