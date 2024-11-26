В Кремле обеспокоены настроем уходящего Байдена и его команды
Песков: Настрой команды Байдена на эскалацию вызывает обеспокоенность
Лидер США Джо Байден и его администрация идут по пути эскалации конфликта на Украине, это вызывает обеспокоенность в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации», — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее в Конгрессе США предостерегли Джо Байдена от передачи ядерного оружия Киеву. При этом в Кремле заявили, что команда уходящего президента США с каждым днём только обостряет конфликт, несмотря на то, что Трамп и его администрация пытаются найти варианты урегулирования конфликта.
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