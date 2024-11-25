Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва замечает, как команда одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа высказывается за необходимость урегулирования ситуации на Украине. В то же время, по его словам, администрация под руководством Джо Байдена лишь обостряет конфликт.

Песков отметил, что сторонники Трампа и назначенные на должности в будущей администрации упоминают слова «мир» или «мирный план», тогда как действующие представители американской администрации таких слов не произносят, предпочитая продолжать провокационные действия, которые только усугубляют ситуацию. Это, по словам пресс-секретаря российского лидера, та реальность, с которой сталкивается наша страна.