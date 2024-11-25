Песков: Байден продолжает обострять ситуацию на Украине
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва замечает, как команда одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа высказывается за необходимость урегулирования ситуации на Украине. В то же время, по его словам, администрация под руководством Джо Байдена лишь обостряет конфликт.
Песков отметил, что сторонники Трампа и назначенные на должности в будущей администрации упоминают слова «мир» или «мирный план», тогда как действующие представители американской администрации таких слов не произносят, предпочитая продолжать провокационные действия, которые только усугубляют ситуацию. Это, по словам пресс-секретаря российского лидера, та реальность, с которой сталкивается наша страна.
Напомним, президент США Джо Байден покинет должность в январе 2025 года, уступив место Дональду Трампу, который, как утверждается, намерен урегулировать конфликт на Украине. В последние месяцы своего президентства Байден позволил Киеву применять иностранное оружие для ударов по России. Многие аналитики предполагают, что Трамп может начать переговоры по украинскому конфликту ещё до конца текущего года. Однако некоторые политологи считают, что США продолжат обострять ситуацию на Украине даже после прихода к власти нового лидера.
Life.ru