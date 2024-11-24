Трампа заподозрили в блефе о стремительном завершением СВО

США продолжат обострять ситуацию на Украине даже после официального прихода к власти Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы. Об этом рассказал политолог Владимир Карасёв в разговоре с «Царьградом».

По мнению эксперта, Трамп будет прилагать усилия, чтобы принудить европейские страны активнее участвовать в украинском конфликте, в том числе покупая вооружение и боевую технику у американских производителей. Карасёв уверен, что ни о каком ослаблении эскалации и речи быть не может, так как США попытаются раздуть ещё больше не только конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, но и разжечь противостояние в Южно-Китайском море.

«Главное, что нужно помнить — Трамп не является другом или союзником России и никогда таким не был», — подчеркнул аналитик.