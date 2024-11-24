Люди Трампа готовы отдать Украину России, заявили в Британии
The Guardian: Окружение Трампа готово отдать территории Украины России
В кругу избранного президента США Дональда Трампа имеются лица, готовые передать Украину под управление России, сообщает британская газета The Guardian.
«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — говорится в материале.
Журналисты подчеркнули, что Россия, скорее всего, не решится разорвать стратегическое партнёрство с Китаем ради «непредсказуемой Америки». Кроме того, авторы выразили мнение, что Москва не будет рисковать своими отношениями с Тегераном.
Ранее Life.ru информировал о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры с Украиной, опираясь на условия, представленные российским лидером Владимиром Путиным. Также сообщалось, что в ходе разрешения конфликта в Незалежной он может обратиться к Европе и Великобритании, которые способны предложить Вашингтону «что-то привлекательное».
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