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24 ноября, 13:14

Люди Трампа готовы отдать Украину России, заявили в Британии

The Guardian: Окружение Трампа готово отдать территории Украины России

В кругу избранного президента США Дональда Трампа имеются лица, готовые передать Украину под управление России, сообщает британская газета The Guardian.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что Россия, скорее всего, не решится разорвать стратегическое партнёрство с Китаем ради «непредсказуемой Америки». Кроме того, авторы выразили мнение, что Москва не будет рисковать своими отношениями с Тегераном.

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Ранее Life.ru информировал о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры с Украиной, опираясь на условия, представленные российским лидером Владимиром Путиным. Также сообщалось, что в ходе разрешения конфликта в Незалежной он может обратиться к Европе и Великобритании, которые способны предложить Вашингтону «что-то привлекательное».

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Александра Мышляева
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