Люди Трампа готовы отдать Украину России, заявили в Британии

В кругу избранного президента США Дональда Трампа имеются лица, готовые передать Украину под управление России, сообщает британская газета The Guardian.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что Россия, скорее всего, не решится разорвать стратегическое партнёрство с Китаем ради «непредсказуемой Америки». Кроме того, авторы выразили мнение, что Москва не будет рисковать своими отношениями с Тегераном.