Конгресс предостерёг Байдена от передачи ядерного оружия Киеву: «Это госизмена!»
Тейлор-Грин: Передача Байденом ядерного оружия Киеву станет госизменой
Идея уходящего президента США Джо Байдена передать Украине ядерное оружие является безумной. Она противоречит конституции, заявила конгрессвумен штатов Марджори Тэйлор-Грин в соцсети Х.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — написала она в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который иронично высказался о планах команды Байдена отправить Киеву ядерное оружие, назвав это очередным шагом в череде поставок всё более мощного вооружения ВСУ.
Тэйлор-Грин не исключает, что Байден хочет развязать ядерную войну и использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Джо Байден с каждым днём только обостряет конфликт, несмотря на то, что Трамп и его администрация пытаются найти варианты урегулирования конфликта. По словам Пескова, сторонники Трампа часто упоминают слова «мир» или «мирный план», а вот представители действующего президента Америки таких слов не произносят, предпочитая продолжать провокационные действия.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light