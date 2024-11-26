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26 ноября, 05:33

Конгресс предостерёг Байдена от передачи ядерного оружия Киеву: «Это госизмена!»

Тейлор-Грин: Передача Байденом ядерного оружия Киеву станет госизменой

Идея уходящего президента США Джо Байдена передать Украине ядерное оружие является безумной. Она противоречит конституции, заявила конгрессвумен штатов Марджори Тэйлор-Грин в соцсети Х.

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — написала она в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который иронично высказался о планах команды Байдена отправить Киеву ядерное оружие, назвав это очередным шагом в череде поставок всё более мощного вооружения ВСУ.

Тэйлор-Грин не исключает, что Байден хочет развязать ядерную войну и использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа
Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Джо Байден с каждым днём только обостряет конфликт, несмотря на то, что Трамп и его администрация пытаются найти варианты урегулирования конфликта. По словам Пескова, сторонники Трампа часто упоминают слова «мир» или «мирный план», а вот представители действующего президента Америки таких слов не произносят, предпочитая продолжать провокационные действия.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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