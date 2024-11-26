Конгресс предостерёг Байдена от передачи ядерного оружия Киеву: «Это госизмена!»

Идея уходящего президента США Джо Байдена передать Украине ядерное оружие является безумной. Она противоречит конституции, заявила конгрессвумен штатов Марджори Тэйлор-Грин в соцсети Х.

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — написала она в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который иронично высказался о планах команды Байдена отправить Киеву ядерное оружие, назвав это очередным шагом в череде поставок всё более мощного вооружения ВСУ.

Тэйлор-Грин не исключает, что Байден хочет развязать ядерную войну и использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.