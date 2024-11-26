Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа
Американский лидер Джозеф Байден не пропустит торжественную церемонию инаугурации Дональда Трампа. Компанию президенту составит его супруга Джилл, завил на брифинге зампресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
«Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей», — добавил Бейтс, отвечая на вопросы журналистов.
Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность уже 20 января 2025 года. Перед уходом на пенсию Байден отчаянно пытается укрепить позиции Украины, которая вот-вот может лишиться главного союзника в лице Штатов.
Flickr / Trump White House Archived