«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 23:32

Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа

Американский лидер Джозеф Байден не пропустит торжественную церемонию инаугурации Дональда Трампа. Компанию президенту составит его супруга Джилл, завил на брифинге зампресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей», — добавил Бейтс, отвечая на вопросы журналистов.

Переиграл и уничтожил: Все дела в отношении Трампа прекращены
Переиграл и уничтожил: Все дела в отношении Трампа прекращены

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность уже 20 января 2025 года. Перед уходом на пенсию Байден отчаянно пытается укрепить позиции Украины, которая вот-вот может лишиться главного союзника в лице Штатов.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar