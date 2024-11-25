Переиграл и уничтожил: Все дела в отношении Трампа прекращены

Все федеральные дела в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа прекращены. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции США на фоне соответствующего ходатайства спецпрокурора Джека Смита.

«Позиция Минюста заключается в том, что конституция требует, чтобы это дело [о штурме Капитолия] было прекращено до того, как ответчик вступит в должность», — цитирует Смита CNN.

Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, комментируя решение Минюста, назвал его «главной победой для верховенства права».