Переиграл и уничтожил: Все дела в отношении Трампа прекращены
Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Все федеральные дела в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа прекращены. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции США на фоне соответствующего ходатайства спецпрокурора Джека Смита.
«Позиция Минюста заключается в том, что конституция требует, чтобы это дело [о штурме Капитолия] было прекращено до того, как ответчик вступит в должность», — цитирует Смита CNN.
Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, комментируя решение Минюста, назвал его «главной победой для верховенства права».
Напомним, что на протяжении всей предвыборной кампании и ранее Трамп обвинялся в причастности к организации штурма Капитолия в 2021 году и в нарушении правил обращения с секретными документами. Впрочем, прокуроры могут вернуться к преследованию республиканца по окончании его второго президентского срока.
Ещё летом спецпрокурор Джек Смит активно пытался упечь Трампа за решётку, предъявляя новые обвинения. Также он выступал против решения суда прекратить дело о секретных документах. В отместку избранный президент собрался уволить чиновника сразу после инаугурации.