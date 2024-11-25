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25 ноября, 19:59

Переиграл и уничтожил: Все дела в отношении Трампа прекращены

Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Все федеральные дела в отношении избранного американского лидера Дональда Трампа прекращены. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции США на фоне соответствующего ходатайства спецпрокурора Джека Смита.

«Позиция Минюста заключается в том, что конституция требует, чтобы это дело [о штурме Капитолия] было прекращено до того, как ответчик вступит в должность», — цитирует Смита CNN.

Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, комментируя решение Минюста, назвал его «главной победой для верховенства права».

Напомним, что на протяжении всей предвыборной кампании и ранее Трамп обвинялся в причастности к организации штурма Капитолия в 2021 году и в нарушении правил обращения с секретными документами. Впрочем, прокуроры могут вернуться к преследованию республиканца по окончании его второго президентского срока.

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Ещё летом спецпрокурор Джек Смит активно пытался упечь Трампа за решётку, предъявляя новые обвинения. Также он выступал против решения суда прекратить дело о секретных документах. В отместку избранный президент собрался уволить чиновника сразу после инаугурации.

Илья Пушкарев
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