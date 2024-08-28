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27 августа, 23:16

Трампу вновь предъявили обвинения по делу о выборах с учётом его иммунитета

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обновлённую версию обвинений по делу о попытке вмешаться в выборы 2020 года. Новое заключение с учётом частичного иммунитета политика представил спецпрокурор Джек Смит.

Переработанный документ сократился на шесть страниц: из него исключили эпизоды с обсуждением Трампом итогов голосования с представителями Министерства юстиции. В остальном же обвинение осталось почти неизменным. Оно состоит из четырёх пунктов и твердит о распространении республиканцем лжи по поводу якобы фальсификации результатов выборов.

«Это всего лишь попытка вмешаться в выборы и отвлечь американский народ от катастроф, которые Камала Харрис навлекла на нашу страну»,— отреагировал на рокировку Трамп в соцсети Truth Social.

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Это не первая попытка спецпрокурора Джека Смита отправить Трампа за решётку. Ранее он обжаловал решение суда закрыть дело в отношении политика о секретных документах. Служители Фемиды сняли с кандидата в президенты обвинения сразу после покушения в Пенсильвании.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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