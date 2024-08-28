Трампу вновь предъявили обвинения по делу о выборах с учётом его иммунитета

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обновлённую версию обвинений по делу о попытке вмешаться в выборы 2020 года. Новое заключение с учётом частичного иммунитета политика представил спецпрокурор Джек Смит.

Переработанный документ сократился на шесть страниц: из него исключили эпизоды с обсуждением Трампом итогов голосования с представителями Министерства юстиции. В остальном же обвинение осталось почти неизменным. Оно состоит из четырёх пунктов и твердит о распространении республиканцем лжи по поводу якобы фальсификации результатов выборов.