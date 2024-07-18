Спецпрокурор обжаловал решение суда закрыть дело Трампа о секретных документах

Спецпрокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение федерального суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном уведомлении.

"США настоящим уведомляют, что подали апелляцию в Апелляционный суд 11-го округа на постановление окружного суда, вынесенное 15 июля 2024 года", — говорится в документе.