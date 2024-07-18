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17 июля, 21:09

Спецпрокурор обжаловал решение суда закрыть дело Трампа о секретных документах

Спецпрокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение федерального суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном уведомлении.

"США настоящим уведомляют, что подали апелляцию в Апелляционный суд 11-го округа на постановление окружного суда, вынесенное 15 июля 2024 года", — говорится в документе.

Напомним, 15 июля суд во Флориде закрыл дело Трампа о хранении засекреченных документов. По результатам заседания такой вердикт решили вынести в связи с нарушением правил назначения спецпрокурора.

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Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Артур Лапсаков
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