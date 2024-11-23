Трамп хочет отыграться на команде прокурора, причастного к его уголовному преследованию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита. Именно он занимался ведением дела против распубликанца и организовывал обыски его недвижимости. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В материале утверждается, что после полноценного вступления Трампа в должность в отставку будут отправлены десятки юристов, а также сотрудников ФБР и Минюста. Кроме того. в планах у республиканца создание в Министерстве юстиции группы для поиска доказательств фальсификации результатов выборов президентов Соединённых Штатов 2020 года. Также он надеется навести порядок в самом ведомстве.