Трамп хочет отыграться на команде прокурора, причастного к его уголовному преследованию
WP: Трамп хочет уволить команду прокурора, выдвигавшего против него обвинения
Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита. Именно он занимался ведением дела против распубликанца и организовывал обыски его недвижимости. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
В материале утверждается, что после полноценного вступления Трампа в должность в отставку будут отправлены десятки юристов, а также сотрудников ФБР и Минюста. Кроме того. в планах у республиканца создание в Министерстве юстиции группы для поиска доказательств фальсификации результатов выборов президентов Соединённых Штатов 2020 года. Также он надеется навести порядок в самом ведомстве.
Напомним, 4 апреля Трамп был официально обвинён в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменили проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк и был арестован, а через два часа отпущен. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы. 31 мая жюри присяжных признало его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Позже стало известно, что приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе вынесут после выборов в США.
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