Байден спешит осуществить план насчёт Украины перед возвращением Трампа
Bloomberg: Байден намерен максимально усилить Украину перед приходом Трампа
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Действующий президент США Джо Байден предпринимает шаги для максимального усиления Украины перед возвращением республиканца Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Среди ключевых элементов стратегии Байдена называются снятие запрета на удары вглубь территории России, передача Киеву противопехотных мин, прощение части украинского долга и введение санкций против Газпромбанка. Последний играет важную роль в экспорте российского природного газа, говорится в материале.
Источник отметил, что цель данных действий — поддержать Владимира Зеленского и продемонстрировать, что у Киева есть возможности для активного противодействия, если Россия продолжит боевые действия.
Тем временем известный американский журналист призвал к импичменту уходящего президента. По его словам, Байден «пытается начать Третью мировую войну».