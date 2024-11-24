Байден спешит осуществить план насчёт Украины перед возвращением Трампа

Действующий президент США Джо Байден предпринимает шаги для максимального усиления Украины перед возвращением республиканца Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Среди ключевых элементов стратегии Байдена называются снятие запрета на удары вглубь территории России, передача Киеву противопехотных мин, прощение части украинского долга и введение санкций против Газпромбанка. Последний играет важную роль в экспорте российского природного газа, говорится в материале.

Источник отметил, что цель данных действий — поддержать Владимира Зеленского и продемонстрировать, что у Киева есть возможности для активного противодействия, если Россия продолжит боевые действия.