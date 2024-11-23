Следует провести импичмент Байдена, прежде чем он доведёт ситуацию на планете до Третьей мировой войны. Данное заявление сделал известный американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X .

Данным образом журналист про к омментировал недавний удар, нанесённый Россией по ОПК Украины в Днепропетровске при помощи новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Атака была совершена в ответ на применение западных ракет по территории РФ.