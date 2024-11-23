«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 14:50

«Пытается начать третью мировую»: Известный американский журналист призвал отстранить Байдена

Журналист из США Хинкл призвал к импичменту Байдена из-за угрозы Третьей мировой

Журналист Джексон Хинкл. Обложка © X / LegitTargets

Журналист Джексон Хинкл. Обложка © X / LegitTargets

Следует провести импичмент Байдена, прежде чем он доведёт ситуацию на планете до Третьей мировой войны. Данное заявление сделал известный американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X.

«Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать Третью мировую войну», — написал Хинкл.

Данным образом журналист прокомментировал недавний удар, нанесённый Россией по ОПК Украины в Днепропетровске при помощи новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Атака была совершена в ответ на применение западных ракет по территории РФ.

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К слову, «Орешник» стал главной темой переговоров Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Лидеры также затронули и вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Тем временем в Ирландии буквально молятся и призывают Запад услышать послание Путина.

Мария Любицкая
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