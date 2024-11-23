СБУ засекретила информацию об ударе «Орешника»
Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешника» по заводу в Днепропетровске
Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила данные об ударе российской ракеты «Орешник» по промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Тем временем Запад находится в ступоре от появления подобного вооружения у РФ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник», — поделился Рогов в разговоре с РИА «НовостИ».
По словам председателя комиссии Общественной палаты, «Орешник» — грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Представитель Кремля указал, что создание такого оружия ведётся без огласки.
Напомним, 21 ноября Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Зеленского из-за ответа России. А канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». К слову, отечественное оружие стало главной темой переговоров Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Тем временем в Ирландии буквально молятся и призывают Запад услышать послание Путина.
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