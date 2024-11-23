СБУ засекретила информацию об ударе «Орешника»

Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила данные об ударе российской ракеты «Орешник» по промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Тем временем Запад находится в ступоре от появления подобного вооружения у РФ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник», — поделился Рогов в разговоре с РИА «НовостИ».

По словам председателя комиссии Общественной палаты, «Орешник» — грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты.