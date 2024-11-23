«Орешник» (ракета)
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Регион
23 ноября, 11:43

Главы стран ОДКБ обсудят удары по России дальнобойным оружием Запада

ТАСС: Москва обсудит с партнёрами по ОДКБ тему ударов дальнобойным оружием по РФ

Лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудят ситуацию с разрешением Запада ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. РФ и Казахстан являются союзниками, и между странами действует соглашение по оказанию взаимной поддержки в случае агрессии.

«В ближайшее время пройдёт сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», — отметил источник ТАСС.

Напомним, 27 ноября запланирован визит Путина в Казахстан. Глава государства опубликует статью в ведущих СМИ перед поездкой.

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Напомним, 17 ноября американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Накануне Путин одобрил принятие новой ракетной системы на вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Алена Пенчугина
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