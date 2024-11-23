Главы стран ОДКБ обсудят удары по России дальнобойным оружием Запада

Лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудят ситуацию с разрешением Запада ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. РФ и Казахстан являются союзниками, и между странами действует соглашение по оказанию взаимной поддержки в случае агрессии.

«В ближайшее время пройдёт сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», — отметил источник ТАСС.