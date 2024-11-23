Главы стран ОДКБ обсудят удары по России дальнобойным оружием Запада
ТАСС: Москва обсудит с партнёрами по ОДКБ тему ударов дальнобойным оружием по РФ
Лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудят ситуацию с разрешением Запада ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. РФ и Казахстан являются союзниками, и между странами действует соглашение по оказанию взаимной поддержки в случае агрессии.
«В ближайшее время пройдёт сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», — отметил источник ТАСС.
Напомним, 27 ноября запланирован визит Путина в Казахстан. Глава государства опубликует статью в ведущих СМИ перед поездкой.
Напомним, 17 ноября американский президент Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ ударили по территории РФ «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины. Накануне Путин одобрил принятие новой ракетной системы на вооружение.
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