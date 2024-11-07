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Регион
7 ноября, 08:46

Путин нанесёт государственный визит в Казахстан 27 ноября

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом на встрече в расширенном составе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Астане рассказал заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.

«Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнёрства», — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, сейчас стороны всё ещё продолжают вести «серьёзную подготовку государственного визита» Путина в республику.

Песков: Активно готовится визит Путина в Казахстан
Песков: Активно готовится визит Путина в Казахстан

Ранее сообщалось, что Казахстан получит от России приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра, несмотря на то, что до этого республика не хотела становиться полноценным членом объединения. Президент Касым-Жомарта Токаева говорил, что универсальной организацией для обсуждения международных проблем должна быть ООН. Сейчас же Казахстан заявил, что данное приглавшение сможет обогатить контакты между странами по острым глобальным проблемам в эпоху перемен.

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Life.ru

Наталья Афонина
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