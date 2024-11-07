Путин нанесёт государственный визит в Казахстан 27 ноября

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом на встрече в расширенном составе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Астане рассказал заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит от России приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра, несмотря на то, что до этого республика не хотела становиться полноценным членом объединения. Президент Касым-Жомарта Токаева говорил, что универсальной организацией для обсуждения международных проблем должна быть ООН. Сейчас же Казахстан заявил, что данное приглавшение сможет обогатить контакты между странами по острым глобальным проблемам в эпоху перемен.