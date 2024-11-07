Ещё одна страна получила приглашение стать страной-партнёром БРИКС

Казахстану направили приглашение в БРИКС. Республике предложили присоединиться к объединению в качестве страны-партнёра. Об этом на встрече с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра. Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живём», — сказал глава российской дипломатии.