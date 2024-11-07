Ещё одна страна получила приглашение стать страной-партнёром БРИКС
Глава МИД РФ Лавров: Казахстан получил приглашение стать страной-партнёром БРИКС
Казахстану направили приглашение в БРИКС. Республике предложили присоединиться к объединению в качестве страны-партнёра. Об этом на встрече с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра. Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живём», — сказал глава российской дипломатии.
Ранее сообщалось, что Казахстан не хочет становиться полноценным членом БРИКС. Президент Касым-Жомарта Токаева заявлял, что универсальной организацией для обсуждения международных проблем должна быть ООН. Кремль на такое решение отреагировал с уважением. Там напомнили, что БРИКС не пытается заместить собой ООН, а лишь дополняет Организацию Объединённых Наций.
Life.ru