В Казахстане сочли большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС
Посол Абаев: Статус страны-партнёра БРИКС стал большим шагом для Казахстана
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Сергей Бобылев
Казахстан считает большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС. Астана готова поддержать все продуктивные инициативы объединения, которые будут отвечать её национальным интересам, но торопиться с членством не станет. Об этом ТАСС заявил посол республики в России Даурен Абаев.
«Для начала мы получили статус страны-партнёра БРИКС. Это уже большой шаг», — подчеркнул дипломат в интервью агентству.
О нежелании Казахстана становиться полноценным членом БРИКС ранее сообщали и в администрации президента республики. По мнению Касым-Жомарта Токаева, единственной и универсальной организацией для обсуждения международных проблем должна быть ООН. В Кремле с уважением отнеслись к решению соседнего государства, напомнив, что БРИКС не пытается заместить собой ООН, а лишь дополняет Организацию Объединённых Наций.