В Казахстане сочли большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС

Казахстан считает большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС. Астана готова поддержать все продуктивные инициативы объединения, которые будут отвечать её национальным интересам, но торопиться с членством не станет. Об этом ТАСС заявил посол республики в России Даурен Абаев.

«Для начала мы получили статус страны-партнёра БРИКС. Это уже большой шаг», — подчеркнул дипломат в интервью агентству.