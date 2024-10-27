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27 октября, 03:58

В Казахстане сочли большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС

Посол Абаев: Статус страны-партнёра БРИКС стал большим шагом для Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Сергей Бобылев

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Сергей Бобылев

Казахстан считает большим шагом получение статуса страны-партнёра БРИКС. Астана готова поддержать все продуктивные инициативы объединения, которые будут отвечать её национальным интересам, но торопиться с членством не станет. Об этом ТАСС заявил посол республики в России Даурен Абаев.

«Для начала мы получили статус страны-партнёра БРИКС. Это уже большой шаг», — подчеркнул дипломат в интервью агентству.

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О нежелании Казахстана становиться полноценным членом БРИКС ранее сообщали и в администрации президента республики. По мнению Касым-Жомарта Токаева, единственной и универсальной организацией для обсуждения международных проблем должна быть ООН. В Кремле с уважением отнеслись к решению соседнего государства, напомнив, что БРИКС не пытается заместить собой ООН, а лишь дополняет Организацию Объединённых Наций.

Илья Пушкарев
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