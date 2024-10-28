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28 октября, 14:55

Песков: Активно готовится визит Путина в Казахстан

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Москва готовит поездку президента России Владимира Путина в Казахстан. Конкретные даты визита будут озвучены позже, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, действительно ли ожидается такая поездка.

Ранее агентство КазТАГ сообщило, что согласно данным межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Казахстана, Путин может посетить среднеазиатское государство с визитом 27 ноября.

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На прошлой неделе посол республики в РФ Даурен Абаев заявил, что Казахстан считает большим шагом получение статуса страны — партнёра БРИКС. Астана готова поддержать все продуктивные инициативы объединения в соответствии с собственными интересами.

Николай Рюмин
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