Президент Казахстана назвал Россию непобедимой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Россию в военном отношении непобедимой. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.

«Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей», — подчеркнул политик.

Токаев добавил, что Казахстан в свою очередь является твёрдым сторонником мультилатерализма. По его словам, современный мир и мир будущего должны быть универсальными, основаннымы на принципах, предусмотренных Уставом Организации Объединённых Наций. Этот документ он назвал фундаментом современного международного порядка.



«Да, наверное, в отношении деятельности этой организации высказывается критика, есть разочарование. Но нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы прекратить войны, конфликты и попытаться прийти к языку диалога», — добавил президент Казахстана.