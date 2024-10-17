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17 октября, 10:04

Президент Казахстана назвал Россию непобедимой

Президент Казахстана Токаев: Россия в военном отношении непобедима

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Россию в военном отношении непобедимой. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.

«Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей», — подчеркнул политик.

Токаев добавил, что Казахстан в свою очередь является твёрдым сторонником мультилатерализма. По его словам, современный мир и мир будущего должны быть универсальными, основаннымы на принципах, предусмотренных Уставом Организации Объединённых Наций. Этот документ он назвал фундаментом современного международного порядка.

«Да, наверное, в отношении деятельности этой организации высказывается критика, есть разочарование. Но нам нужно консолидировать наши усилия, чтобы прекратить войны, конфликты и попытаться прийти к языку диалога», — добавил президент Казахстана.

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О том, что в военном отношении Россию невозможно победить, Касым-Жомарт Токаев заявлял и ранее, к примеру, на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в сентябре. Говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине, лидер среднеазиатской республики предупредил об опасности дальнейшей эскалации.

Марина Фещенко
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