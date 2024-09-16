«Россия непобедима»: Токаев предупредил Шольца о последствиях эскалации конфликта на Украине

В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане. Говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине, лидер среднеазиатской республики предупредил об опасности дальнейшей эскалации.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт», — сказал глава государства.