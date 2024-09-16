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16 сентября, 11:30

«Россия непобедима»: Токаев предупредил Шольца о последствиях эскалации конфликта на Украине

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru

В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане. Говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине, лидер среднеазиатской республики предупредил об опасности дальнейшей эскалации.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт», — сказал глава государства.

Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и двустороннее сотрудничество
Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и двустороннее сотрудничество

Ранее министр торговли Казахстана Серик Жумангарин заявил, что Астана не будет слепо следовать антироссийским санкциям Запада. По словам чиновника, ограничения вредят республике, а их выполнение «запрещает торговлю» отечественным производителям.

Матвей Константинов
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