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В Казахстане заявили, что соблюдают санкции против России из страха за свой бизнес

Вице-премьер Жумангарин: Казахстан не одобряет санкции против РФ, но соблюдает

5 июня, 14:11
Казахстан не одобряет санкции Запада против РФ. Обложка © ТАСС / Яков Князев

Казахстан не одобряет санкции Запада против РФ. Обложка © ТАСС / Яков Князев

Казахстан не одобряет санкции Запада против России и ряда других стран, но ему приходится мириться с ограничениями, опасаясь негативных последствий для своих предприятий. Об этом рассказал на брифинге заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

"Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем её соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, санкционного давления мы не выдержим, наши предприятия прежде всего", отметил он.

По его словам, западные санкции сильно ударили по мировой экономике, разрушив большинство торговых цепочек. Сейчас в Казахстане создана рабочая группа, которая поддерживает контакты с США и Европой по поводу вводимых ограничений. Жумангарин пояснил, что таким образом удаётся превентивно реагировать на санкции и заранее знать, каких сфер они коснутся.

Политик привёл пример, что на днях ЕС принял новые ввозные пошлины на пшеницу из России и Белоруссии. По его словам, сейчас нужно понять, как эти меры могут сказаться на Казахстане, так как страна экспортирует в Европу много зерна. Жумангарин резюмировал, что такая взвешенная внешняя политика помогает балансировать и не допускать западных санкций в отношении собственного бизнеса.

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Напомним, в конце сентября 2023 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Однако при этом Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в нашу страну 106 видов товаров в связи с западными санкциями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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