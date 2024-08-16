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16 августа, 09:44

Казахстан передумал "слепо следовать" санкциям против России

Вице-премьер Казахстана Жумангарин заявил Bloomberg о вреде санкций против РФ

Власти Казахстана не будут слепо следовать антироссийскому санкционному курсу Запада. Об этом заявил вице-премьер и министр торговли республики Серик Жумангарин в интервью Bloomberg. По словам политика, Астана "не выдержит" санкций, которые вредят не только России, но и самому Казахстану.

"Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю", — заявил Жумангарин.

Он добавил, что Казахстан углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая, исследуя торговый маршрут на юг через Каспийское море и запрашивая разрешение у Запада продавать товары в Иран или использовать его для транзита.

В Казахстане заявили, что соблюдают санкции против России из страха за свой бизнес
В Казахстане заявили, что соблюдают санкции против России из страха за свой бизнес

Напомним, в конце сентября 2023 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Однако при этом Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в нашу страну 106 видов товаров в связи с западными санкциями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piu_Piu

Алексей Берковиц
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