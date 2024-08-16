Казахстан передумал "слепо следовать" санкциям против России
Вице-премьер Казахстана Жумангарин заявил Bloomberg о вреде санкций против РФ
Власти Казахстана не будут слепо следовать антироссийскому санкционному курсу Запада. Об этом заявил вице-премьер и министр торговли республики Серик Жумангарин в интервью Bloomberg. По словам политика, Астана "не выдержит" санкций, которые вредят не только России, но и самому Казахстану.
"Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю", — заявил Жумангарин.
Он добавил, что Казахстан углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая, исследуя торговый маршрут на юг через Каспийское море и запрашивая разрешение у Запада продавать товары в Иран или использовать его для транзита.
Напомним, в конце сентября 2023 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Однако при этом Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в нашу страну 106 видов товаров в связи с западными санкциями.
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