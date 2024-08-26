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26 августа, 10:16

Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и двустороннее сотрудничество

У президента РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым. Основным предметом разговора стали вопросы энергетики и двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», — уведомили в пресс-службе.

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Кстати, недавно Токаев пригласил Путина посетить Казахстан. Глава республики предложил российскому коллеге ещё раз посетить страну в ноябре этого года. Президент РФ принял приглашение, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Григорий Сысоев

Юрий Лысенко
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