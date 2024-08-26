Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и двустороннее сотрудничество
У президента РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор с казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым. Основным предметом разговора стали вопросы энергетики и двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», — уведомили в пресс-службе.
Кстати, недавно Токаев пригласил Путина посетить Казахстан. Глава республики предложил российскому коллеге ещё раз посетить страну в ноябре этого года. Президент РФ принял приглашение, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.
ТАСС / Григорий Сысоев