Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и двустороннее сотрудничество

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике», — уведомили в пресс-службе.

Кстати, недавно Токаев пригласил Путина посетить Казахстан. Глава республики предложил российскому коллеге ещё раз посетить страну в ноябре этого года. Президент РФ принял приглашение, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.