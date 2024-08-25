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25 августа, 18:35

Эрдоган поблагодарил Путина за пожарные самолёты-амфибии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление Анкаре самолётов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров. Он этом он заявил, выступая в эфире местных телеканалов по итогам заседания кабмина.

«Благодарю господина Путина за то, что в своё время он предоставил нам самолёты-амфибии Бе-200. Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров», — сказал Эрдоган.

Роскосмос показал снимок лесных пожаров в Турции со спутника. Фото © Telegram / Роскосмос

Роскосмос показал снимок лесных пожаров в Турции со спутника. Фото © Telegram / Роскосмос

Напомним, в начале августа РФ направила два самолёта-амфибии Бе-200 в Турцию для тушения природных пожаров. Техника пробудет в распоряжении республики до конца октября. Кроме баков для воды вместительностью 12 тонн, самолёты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов возгораний. Отметим, что пожары в Турции охватили западные районы республики в конце июля. Ожесточённая схватка с пламенем шла в провинциях Измир, Чанаккале, Балыкесир и Айдын.

В Турции рухнул в озеро пожарный вертолёт, экипажу удалось спастись
В Турции рухнул в озеро пожарный вертолёт, экипажу удалось спастись
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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