Эрдоган поблагодарил Путина за пожарные самолёты-амфибии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление Анкаре самолётов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров. Он этом он заявил, выступая в эфире местных телеканалов по итогам заседания кабмина.

«Благодарю господина Путина за то, что в своё время он предоставил нам самолёты-амфибии Бе-200. Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров», — сказал Эрдоган.

Роскосмос показал снимок лесных пожаров в Турции со спутника. Фото © Telegram / Роскосмос