Эрдоган поблагодарил Путина за пожарные самолёты-амфибии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление Анкаре самолётов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров. Он этом он заявил, выступая в эфире местных телеканалов по итогам заседания кабмина.
«Благодарю господина Путина за то, что в своё время он предоставил нам самолёты-амфибии Бе-200. Благодаря использованию двух этих машин мы гораздо легче справились с тушением лесных пожаров», — сказал Эрдоган.
Роскосмос показал снимок лесных пожаров в Турции со спутника. Фото © Telegram / Роскосмос
Напомним, в начале августа РФ направила два самолёта-амфибии Бе-200 в Турцию для тушения природных пожаров. Техника пробудет в распоряжении республики до конца октября. Кроме баков для воды вместительностью 12 тонн, самолёты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов возгораний. Отметим, что пожары в Турции охватили западные районы республики в конце июля. Ожесточённая схватка с пламенем шла в провинциях Измир, Чанаккале, Балыкесир и Айдын.