Россия отправила Турции самолёт-амфибию Бе-200 для борьбы с природными пожарами
Самолёт Бе-200. Обложка © ОАК
В турецкую провинцию Измир Россия отправила самолет-амфибию Бе-200 для ликвидации лесных пожаров. Техника пробудет в распоряжении республики до конца октября, сообщает глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в беседе с газетой Star.
"Применение самолёта Бе-200, получившего положительные отзывы в прошлом году, облегчит работу наших пожарных сил. Этот самолёт для нас очень важен. Самолёт, грузоподъемность которого составляет 12 тонн, будет находиться здесь до конца октября", — говорит министр.
Всего в парке турецкого Минсельхоза 26 самолётов, 105 вертолётов, 14 беспилотников и почти пять тысяч единиц наземной техники. В 2023 году Россия выделяла на помощь две амфибии.
Напомним, что турецкие спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары, охватившие западные районы страны. Огонь тушат как на земле, так и с воздуха, задействуя пожарные самолёты и вертолёты.