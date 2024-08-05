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Регион
5 августа, 14:18

Россия отправила Турции самолёт-амфибию Бе-200 для борьбы с природными пожарами

Самолёт Бе-200. Обложка © ОАК

Самолёт Бе-200. Обложка © ОАК

В турецкую провинцию Измир Россия отправила самолет-амфибию Бе-200 для ликвидации лесных пожаров. Техника пробудет в распоряжении республики до конца октября, сообщает глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в беседе с газетой Star.

"Применение самолёта Бе-200, получившего положительные отзывы в прошлом году, облегчит работу наших пожарных сил. Этот самолёт для нас очень важен. Самолёт, грузоподъемность которого составляет 12 тонн, будет находиться здесь до конца октября", — говорит министр.

Всего в парке турецкого Минсельхоза 26 самолётов, 105 вертолётов, 14 беспилотников и почти пять тысяч единиц наземной техники. В 2023 году Россия выделяла на помощь две амфибии.

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Напомним, что турецкие спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары, охватившие западные районы страны. Огонь тушат как на земле, так и с воздуха, задействуя пожарные самолёты и вертолёты.

Николай Рюмин
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