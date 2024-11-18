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18 ноября, 13:25

Путин опубликует статью в ведущих СМИ в преддверии визита в Казахстан

Песков: Путин и Токаев обменяются статьями в ведущих СМИ Казахстана и России

Президент России Владимир Путин активно готовится к визиту в Казахстан. Российский лидер планирует не только посетить центральноазиатскую республику, но и опубликовать статью вместе с президентом Касым-Жомарт Токаевым, сообщает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на первом Российско-казахстанском медиафоруме.

«Президенты накануне визита обменяются статьями в ведущих СМИ Казахстана и России. Сейчас эти статьи готовятся. Оба главы государства ещё раз подтвердят <…> видение характера наших двусторонних отношений», — рассказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, сейчас всё ещё идёт подготовка визита Путина в Казахстан. Благодаря этой встрече Россия снова сможет получить «новые дополнительные импульсы для развития нашего многопланового сотрудничества».

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Напомним, что глава российского государства посетит Центральную Азию 27 октября. Путин нанесёт государственный визит в Казахстан. Встреча имеет «большое значение для продвижения многопланового партнёрства».

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Life.ru

Наталья Афонина
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