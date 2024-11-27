Лавров заявил, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация на фронте свидетельствует о том, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине ещё далеко. В интервью RG.ru он подчеркнул, что США и их союзники продолжают стремиться к стратегическому поражению Москвы.
Лавров также отметил, что недавние ракетные удары по территории России являются эскалационным шагом и Москва не оставит без внимания эти действия. Он добавил, что все предупреждения об адекватном ответе на такие провокации были проигнорированы. В своём обращении 21 ноября президент Владимир Путин чётко указал, как Россия будет реагировать на такие угрозы. Все, кто ответственен за ущерб гражданам и инфраструктуре, понесут заслуженное наказание.
«Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции. Если перефразировать высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина, мы готовы к любому развитию событий», — отметил Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что в НАТО окончательно отбросили всякие приличия, позволив себе высказывания о возможности наносить превентивные удары по российской территории. Напомним, что глава комитета альянса Роб Бауэр указал на начавшиеся открытые дискуссии в странах блока о потенциальных превентивных ударах по территории РФ. Предполагается, что их целью станут российские пусковые установки.
Life.ru