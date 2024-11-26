В НАТО пожалели Киев после применения Россией «Орешника»
НАТО обещает продолжить поддержку Украины после применения Россией «Орешника»
Члены Североатлантического альянса заверили, что продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине, несмотря на использование Россией баллистической ракеты «Орешник» на территории Днепра. Об этом говорится в заявление по итогам внеочередного заседания Совета Украина — НАТО на официальном сайте блока.
Как указано в публикации, участники заседания уделили внимание обсуждению вопросов безопасности на Украине в контексте применения Россией экспериментальной ракеты средней дальности.
В ходе заседания «высокопоставленные военные Украины по видеосвязи проинформировали НАТО о результатах» российского удара. Послы альянса «подтвердили, что это не изменит поддержку Украине». В заявлении отмечается, что этот удар не должен «изменить ход конфликта».
Ранее сообщалось, что администрация президента Штатов Джо Байдена, чей срок подходит к концу, сделает всё возможное, чтобы Киев получил средства, необходимые для продолжения конфликта с РФ в 2025 году и ведения переговоров о мирном урегулировании «с позиции» силы, если до этого дойдёт. Такое заявление сделал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Киев поддерживают более 50 стран, и они не откажутся от своей позиции.
Life.ru / Kandinsky 3.1