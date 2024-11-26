В НАТО пожалели Киев после применения Россией «Орешника»

Члены Североатлантического альянса заверили, что продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине, несмотря на использование Россией баллистической ракеты «Орешник» на территории Днепра. Об этом говорится в заявление по итогам внеочередного заседания Совета Украина — НАТО на официальном сайте блока.

Как указано в публикации, участники заседания уделили внимание обсуждению вопросов безопасности на Украине в контексте применения Россией экспериментальной ракеты средней дальности.

В ходе заседания «высокопоставленные военные Украины по видеосвязи проинформировали НАТО о результатах» российского удара. Послы альянса «подтвердили, что это не изменит поддержку Украине». В заявлении отмечается, что этот удар не должен «изменить ход конфликта».