Руководство НАТО продолжает наращивать напряжённость, в то время как последствия использования новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» вызывают ужас. С таким заявлением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Применив «оружие судного дня» — ракету «Орешник» — для удара по Южному машиностроительному заводу (Южмаш) в Днепропетровске, Россия показала свою способность поразить любую точку в Европе по своему усмотрению», — отметил эксперт.

По словам Малинена, «безумцев» НАТО ничего не смущает, они всё также продолжают ранее начатую «эскалацию ситуации».