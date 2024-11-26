«Орешник» (ракета)
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26 ноября, 09:12

Запад набросился на НАТО из-за удара «Орешника»

Профессор Малинен: НАТО продолжает эскалацию, несмотря на последствия «Орешника»

Руководство НАТО продолжает наращивать напряжённость, в то время как последствия использования новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» вызывают ужас. С таким заявлением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Применив «оружие судного дня» — ракету «Орешник» — для удара по Южному машиностроительному заводу (Южмаш) в Днепропетровске, Россия показала свою способность поразить любую точку в Европе по своему усмотрению», — отметил эксперт.

По словам Малинена, «безумцев» НАТО ничего не смущает, они всё также продолжают ранее начатую «эскалацию ситуации».

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Напомним, что 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» с использованием новейшей ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие представляет собой надёжное средство для защиты территориальной целостности страны. Он также отметил, что у России имеются запасы таких ракет, готовых в любой момент точно поразить цель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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