Миронов пришёл в Госдуму в образе Крепкого «Орешника»

Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в нижнюю палату парламента в образе Крепкого «Орешника». На парламентарии красовалась футболка с изображением Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник».

Напомним, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР. Буквально на следующий день после объявления о новом оружии маркетплейсы наводнили футболки с изображением ракеты и президента РФ.