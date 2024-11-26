«Орешник» (ракета)
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26 ноября, 08:56

Миронов пришёл в Госдуму в образе Крепкого «Орешника»

Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в нижнюю палату парламента в образе Крепкого «Орешника». На парламентарии красовалась футболка с изображением Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник».

Сергей Миронов пришёл в Госдуму в образе Крепкого «Орешника». Видео © Life.ru

Напомним, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске, известный ещё со времён СССР. Буквально на следующий день после объявления о новом оружии маркетплейсы наводнили футболки с изображением ракеты и президента РФ.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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