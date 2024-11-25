«Грамотнее не ждать»: В НАТО обсуждают серию упреждающих ударов по России

Представители стран НАТО начали открытые дискуссии по возможному нанесению превентивных ударов по российской территории, чтобы вывести из строя пусковые установки. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что сейчас НАТО позиционирует себя как оборонный военный блок, который может дать лишь ответный удар. По мнению Бауэра, давно пора пересмотреть подобную концепцию. Во-первых, следует пополнить запасы оружия на натовских складах и вложить деньги в расширение ПВО. Во-вторых, необходимо прийти к пониманию важности первыми ударить по России, а не ждать атаки, пояснил он.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападёт. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — сказал Бауэр.