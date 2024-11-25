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25 ноября, 04:19

Порошенко* предложил НАТО применить опыт Западной Германии в ситуации с Украиной

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* (занимал пост с 2014 по 2019 годы) предложил применить к Украине стратегию, аналогичную той, что использовалась при принятии Западной Германии в НАТО, несмотря на противодействие СССР. Такое мнение он высказал в интервью изданию Times of Malta.

Порошенко* считает, что из этого исторического опыта необходимо извлечь уроки и использовать их в нынешней ситуации. Он подчеркнул, что избранный президент США должен сделать важный шаг — пригласить Украину стать членом альянса.

По мнению политика, это станет ключевым условием для завершения конфликта, прекращения боевых действий и сильным сигналом для руководства России.

Трамп испугал Британию и НАТО своими планами по поводу России
Трамп испугал Британию и НАТО своими планами по поводу России

Президент США Джо Байден изначально планировал публично пригласить Украину в НАТО, однако впоследствии изменил своё решение. Эта идея рассматривалась как один из шагов по укреплению позиций Киева на фоне приближающегося вступления Дональда Трампа в должность президента Штатов. Вместо этого Вашингтон планирует разработать двусторонние соглашения о безопасности, которые предоставят гарантии для Незалежной.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Артём Гапоненко
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