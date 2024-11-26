Приличия отброшены: Лавров дал оценку заявлениям НАТО о превентивных ударах по РФ

В НАТО окончательно отбросили всякие приличия, позволив себе высказывания о возможности наносить превентивные удары по российской территории. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

«Глава военного комитета НАТО господин [Роб] Бауэр прямо заявил, <...> что для решения целей защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям в Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для альянса. <...> Все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — констатировал дипломат.