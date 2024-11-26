«Не дочитали ядерную доктрину»: Захарова ответила на угрозы НАТО превентивными ударами по России
Захарова посоветовала НАТО дочитать ядерную доктрину после слов об ударах по РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который предложил наносить превентивные удары по территории России в случае конфликта.
«Видимо, не дочитали обновлённую ядерную доктрину», — с иронией отметила дипломат в беседе с РИА «Новости».
Ранее в понедельник Бауэр заявил, что НАТО больше не ограничивает себя исключительно оборонной стратегией. По его словам, в случае столкновения с Москвой страны альянса должны первыми наносить высокоточные удары по территории России.
Напомним, 19 ноября президент страны Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых указано, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на несколько сценариев, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) против неё или её союзников, а также в случае угрозы суверенитету России и Белоруссии.
Доктрина также предполагает использование ядерного оружия в ответ на атаки по важнейшим военным и государственным объектам России, и в случае массированного старта средств воздушно-космического нападения, пересекающих российскую границу. Несмотря на это, в документе подчёркивается, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, и его использование — это крайняя мера.
Ранее исполняющий обязанности замгенсека НАТО Борис Руге заявил, что члены организации до сих пор не пришли к единой позиции по поводу приглашения Украины в альянс. По его словам, все 32 государства не смогли единогласно сказать, нужна ли Незалежная в союзе. Напомним, победивший на выборах в США Дональд Трамп также не планирует приглашать Украину в НАТО. В одном из первых заявлений после победы он заявил о намерении завершить войну.
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