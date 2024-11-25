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25 ноября, 17:28

Руге: Страны НАТО не договорились о приглашении Украины в альянс

Члены НАТО до сих пор не пришли к единой позиции по поводу приглашения Украины в альянс. Об этом заявил исполняющий обязанности замгенсека организации Борис Руге. По его словам, все 32 государства не смогли единогласно сказать, нужна ли Незалежная в союзе.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — сказал он на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде.

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Ранее стало известно, что победивший на выборах в США Дональд Трамп не планирует приглашать Украину в НАТО. В одном из первых заявлений после победы он заявил о намерении завершить войну. Политик подчеркнул, что киевское правительство продолжает сражаться с противником, который им не по силам. Тем не менее эксперты полагают, что ожидать полного принятия Трампом всех требований России наивно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Larichev

Александра Мышляева
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