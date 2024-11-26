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26 ноября, 00:29

Медведев назвал удары дальнобойными ракетами по РФ нарушением всех красных линий

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © scrf.gov.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © scrf.gov.ru

Ракетные удары вглубь России нарушают абсолютно все красные линии. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии», — сказал Медведев в интервью Al-Arabiya.

Политик отметил, что подобное не пройдёт бесследно. Зампред Совбеза напомнил, что президент России Владимир Путин чётко обозначил свою позицию, утвердив новые основы ядерного сдерживания.

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Ранее Белый дом официально подтвердил, что разрешил Киеву использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области и прилегающих районов. Кроме того, Вашингтон изменил инструкции для ВСУ по выбору целей, однако координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не стал уточнять детали.

Артур Лапсаков
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