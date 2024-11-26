Медведев назвал удары дальнобойными ракетами по РФ нарушением всех красных линий

«Уже всё, что происходит — это переход за любые красные линии», — сказал Медведев в интервью Al-Arabiya.

Политик отметил, что подобное не пройдёт бесследно. Зампред Совбеза напомнил, что президент России Владимир Путин чётко обозначил свою позицию, утвердив новые основы ядерного сдерживания.

Ранее Белый дом официально подтвердил, что разрешил Киеву использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области и прилегающих районов. Кроме того, Вашингтон изменил инструкции для ВСУ по выбору целей, однако координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не стал уточнять детали.